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Снегопады в Карпатах: есть угроза схода лавин

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Карпатах ухудшилась, накрыли снегопады. Синоптики предупредили об опасности схождения лавин.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня и завтра в среднегорье Львовской, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По прогнозам синоптиков, сегодня Украину накроют дожди. Днем температура воздуха в регионах будет в пределах +3+8 тепла.

19 марта ожидается неблагоприятная погода в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра к штормовым значениям и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной. Ожидается мокрый снег, ветер и низкая температура воздуха.

Напомним, как прогнозировалось, погода в Украине начнет меняться в сторону потепления в конце марта.

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