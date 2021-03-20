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Снігопади в Карпатах: є загроза сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Карпатах погіршилась, накрили снігопади. Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні і завтра у середньогiр’ї Львівської, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

За прогнозами синоптиків, сьогодні Україну вкриють дощі. Вдень температура повітря в регіонах буде в межах +3+8 тепла.

19 березня очікується несприятлива погода в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями очікується зниження температури в нічні години до морозів.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні найближчими днями буде прохолодною. Очікується мокрий сніг, вітер і низька температура повітря.

Нагадаємо, як прогнозувалось, погода в Україні почне змінюватися в бік потепління наприкінці березня.

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