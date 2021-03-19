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Синоптики назвали дату весеннего потепления в Украине

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 06:30
Синоптики назвали дату весеннего потепления в Украине Погода в Украине принесет потепление (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине начнет меняться в сторону потепления в конце марта, когда мы сможем увидеть на термометрах значения выше +10 градусов.

Об этом нам рассказали синоптики ресурсов Gismeteo и Meteoprog.

Серьезно теплеть в Украине начнет уже с 26-27 марта, хотя и ожидаются небольшие погодные качели. Теплый воздух начнет заходить в страну с западных областей.

Согласно данным Gismeteo, до конца следующей недели в Украине не стоит ждать существенного весеннего тепла. Ночью будут заморозки до -5 градусов, а днем +2+7 выше нуля.

А с 26-27 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх - до +6+12 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы на две недели.

Синоптики назвали дату весеннего потепления в УкраинеСиноптики назвали дату весеннего потепления в УкраинеСиноптики назвали дату весеннего потепления в УкраинеСиноптики назвали дату весеннего потепления в Украине

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Meteoprog прогнозируют скачок температуры 21-22 марта. затем снова похолодает, но с 26 марта температура снова начнет постепенно повышаться. По крайней мере, такой прогноз они дают для Киева.

Синоптики назвали дату весеннего потепления в Украине

Погода в Киеве, прогноз на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Отметим, что в ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода, а местами даже морозы до -7 градусов.

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что теплеть в Украине начнет с 22-23 марта.

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