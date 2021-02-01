Снегопады и дожди по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 1 февраля 2021 года, будет неоднородной. Днем местами снегопады и минусовая температура, но на юге и Левобережной части тепло и дожди.

Об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра.

Погода в регионах

По прогнозу синоптиков, в западных регионах Украины снег, днем от 0 до -5. При этом во Львовской и Волынской областях без осадков. Ночью ожидается от -4 до -12. На севере страны тоже снег, днем от -2 до -5, ночью от -5 до -13.

В центральной части ожидается снег с дождем, днем от -3 до +9, ночью от -4 до +1. На востоке преимущественно дожди, днем от +6 до +9, ночью от 0 до -4.

На юге Украины дожди, днем от +5 до +12, ночью от -1 до +2. В оккупированном Крыму днем от +10 до +12, ночью от +2 до +4.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидаются обильные снегопады, днем от -2 до -4, ночью от -5 до -7. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Напомним, погода в начале феврале ожидается с морозами и снегом ночью, а днем местами до +14 уже в начале месяца. Теплее всего будет на юге и западе страны. Такая погода сохранится как минимум до середины недели.