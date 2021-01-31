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Ночные морозы, а днем до +14: февраль начнется температурными качелями

Украина, Воскресенье 31 января 2021 12:12
Ночные морозы, а днем до +14: февраль начнется температурными качелями
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине в феврале ожидается с морозами и снегом ночью, а днем местами до +14 уже в начале месяца. Теплее всего будет на юге и западе страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 1 февраля

В понедельник, 1 февраля, по всей стране ожидается снег, местами с дождем. Ночью температура опустится до -8. Днем же на юго-востоке воздух прогреется до +9 (в частности, в Херсоне и Запорожье), в Крыму +14.

В Киеве завтра ожидается снег, днем до -4 мороза, ночью до -8.

Ночные морозы, а днем до +14: февраль начнется температурными качелями

Прогноз на 2 февраля

Вторник в Украине будет солнечным, дожди ожидаются лишь на востоке. Ночью столбики термометров опустяться до -10, днем ожидается до +7 на юге, и +12 в Крыму.

В Киеве 2 февраля без осадков, днем до -4, ночью до -14.

Ночные морозы, а днем до +14: февраль начнется температурными качелями

Прогноз на 3 февраля

Пасмурной и с дождем на западе ожидается погода в Украине 3 февраля. Ночью температура опустится до -5, а днем ожидается до +9, в Крыму до +13.

В Киеве облачно, мокрый снег и +3 днем, ночью до -5.

Ночные морозы, а днем до +14: февраль начнется температурными качелями

Прогноз на 4 февраля

В четверг в Украине ожидаются дожди, местами со снегом. Максимальная дневная температура воздуха составит +13 в Крыму и +9 в Херсоне. Ночью температура опустится до -2.

В Киеве 4 февраля ожидается мокрый снег и +3 днем, ночью до -2.

Ночные морозы, а днем до +14: февраль начнется температурными качелями

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Украину надвигается новый снежный циклон. Погодные условия 1 февраля могут привести к отключению света в отдельных населенных пунктах.

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