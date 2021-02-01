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Снігопади та дощі по всій країні: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 1 лютого 2021 року, буде неоднорідною. Вдень місцями снігопади і мінусова температура, але на півдні та Лівобережній частині тепло і дощі.

Про це йдеться в повідомленні українського Гідрометцентру.

Погода в регіонах

За прогнозом синоптиків, у західних регіонах України сніг, вдень від 0 до -5. При цьому у Львівській та Волинській областях без опадів. Вночі очікується від -4 до -12. На півночі країни теж сніг, вдень від -2 до -5, вночі від -5 до -13.

В центральній частині очікується сніг з дощем, вдень від -3 до +9, вночі від -4 до +1. На сході переважно дощі, вдень від +6 до +9, вночі від 0 до -4.

На півдні України очікуються дощі, вдень від +5 до +12, вночі від -1 до +2. В окупованому Криму вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4.

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Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікуються рясні снігопади, вдень від -2 до -4, вночі від -5 до -7. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, погода на початку лютому очікується з морозами та снігом вночі, а вдень місцями до +14 вже на початку місяця. Найтепліше буде на півдні та заході країни. Така погода збережеться як мінімум до середини тижня.

Прогноз погоди
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