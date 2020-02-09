Снегопады на Донбассе блокируют пропуск через линию разграничения

Снегопады на Донбассе в последние дни существенно осложняют пропуск через линию разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что пересечение линии разграничения осложнено на участках ответственности оккупационной администрации в Донецкой области в связи со снегопадами. В частности, за пределами КПВВ "Марьинка", "Майорск", "Новотроицкое" и "Гнутово" остаются нерасчищенными от снега участки дорог.

"8 февраля 2020 это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ "Марьинка" уже после его закрытия", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что для пропуска автомобилей и пеших продлили работу КПВВ.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке боевик "ДНР расстрелял четверых человек, после чего сам застрелился. Подконтрольные оккупационной администрации СМИ об инциденте не сообщали.

Отметим, ранее также стало известно, что в Украине продлили упрощенный режим въезда в ОРДЛО для детей.