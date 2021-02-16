Из-за снегопадов в трех областях остается ограниченным движение на дорогах

В Украине продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники в трех областях ограничено движение транспорта на дорогах.
Так, по состоянию на 7 утра продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на следующих дорогах:
"Подразделениями ГСЧС в сутки высвобождено из снежных заносов 128 транспортных средств (с начала непогоды высвобождено 2 749 единиц, в том числе 105 карет скорой помощи, 79 автобусов) и оказана помощь 240 лицам (с начала непогоды 5 335 человек). Убрано 23 поваленных дерева", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, вчера ограничения движения на дорогах действовали в четырех областях.
Отметим, сегодня в Украине будет без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до +1, а ночью ударят сильные морозы до -24 градусов.