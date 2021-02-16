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Через снігопади в трьох областях залишається обмеженим рух на дорогах

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні продовжують ліквідовувати наслідки сильних снігопадів. Для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки у трьох областях обмежено рух транспорту на дорогах.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Так, станом на 7 ранку продовжують діяти обмеження руху великовагового і великогабаритного автотранспорту на наступних дорогах:

  • Волинська область - на автодорозі Т-18-02 Маюничи-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка).
  • Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка).
  • Рівненська область - на а/д регіонального значення в межах області: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18-15 Дубно-Млинів, Т-18-17 Бережниця-Деражнє-Клевань, Т-18 - 24 Дерманка-Корець.

"Підрозділами ДСНС в добу вивільнено із снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 749 одиниць, у тому числі 105 карет швидкої допомоги, 79 автобусів) та надано допомогу 240 осіб (з початку негоди 5 335 осіб). Прибрано 23 повалених дерева", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, вчора обмеження руху на дорогах діяли в чотирьох областях.

Зазначимо, сьогодні в Україні буде без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від -13 до +1, а вночі вдарять сильні морози до -24 градусів.

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