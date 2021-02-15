Ситуация на дорогах из-за непогоды: ограничения для фур действуют в четырех областях
Ограничение движения грузовиков, введенные для уборки снега на дорогах, действуют в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях. При этом проезд по дорогам общего пользования обеспечен.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укравтодора.
"По информации Службы автомобильных дорог (САД), с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжает действовать ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.
Для расчистки дорог от САД привлечено более 1 тыс. 490 человек и 1 тыс. 153 ед. техники.
В ГСЧС отчитались, что в воскресенье, 14 февраля, в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях силами спасателей было расчищено более 240 км автодорог.
На подъездах к Киеву продолжают функционировать 8 пунктов обогрева.
Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве снова откроются школы и детские сады, которые закрывали из-за снегопада.
Кроме того, ранее сообщалось, как регионы Украины справляются с последствиями снегопадов, которые на этой неделе привели, в частности, к транспортному коллапсу.