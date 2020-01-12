Из-за снегопадов в Афганистане погибли почти 20 человек

В результате обвала крыши нескольких зданий, который повлечет снегопады и дожди, в нескольких провинциях Афганистана погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1tvnews.

Инциденты, вызванных непогодой, произошли в провинциях Герат и Кандагар.

"По меньшей мере 16 человек погибли в отдельных случаях обвала крыши зданий на западе и юге Афганистана", - заявили местные чиновники.

Так, пресс-секретарь губернатора провинции Бахир Ахмади.Зокрема, в Кандагаре непогода вызвала восемь смертей и 14 случаев травмирования людей.

Напомним, специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото в конце 2019 года заявил, что в Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей.

Как писало РБК-Украина, в начале января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считались пропавшими без вести.

Добавим также, 28 декабря в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Так, один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.