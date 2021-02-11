Из-за снегопада въезд грузовиков ограничили в Киеве и пяти областях

Из-за снегопада в Украине въезд грузовиков ограничили в Киеве и пяти областях. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской и Ровненской областях.
По состоянию на 10:00 наблюдается небольшой снег в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Закарпатской и Черновицкой - небольшой снег с дождем.
"По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен", - указано в сообщении.
Ограничение въезда большегрузного автотранспорта необходимо, чтобы обеспечить эффективную работу дорожной снегоуборочной техники.
"Киев - с 7:00 11.02.2021 продолжают действовать ограничения движения на въезд в г. Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков,
М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка,
Н-08 Борисполь-Мариуполь)", - сказано в сообщении.
Кроме того, такие ограничения действуют:
К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлекли около 1 тыс. 600 человек и 1 тыс. 200 ед. техники.
Подразделения ГСЧС с начала непогоды помогли освободить из снежных заносов 550 транспортных средств (из них 16 карет скорой и 23 автобуса) и оказали помощь 868 лицам.
Напомним, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.
Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.