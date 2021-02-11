Через снігопад в'їзд вантажівок обмежили в Києві і п'яти областях

Cтаном на 10:00 спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Закарпатській та Чернівецькій - невеликий сніг з дощем.

"За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено", - вказано у повідомленні.

Обмеження в'їзду великовагового автотранспорту необхідне, щоб забезпечити ефективну роботу дорожньої снігоприбиральної техніки.

"Київ - з 7:00 11.02.2021 продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків,

М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка,

Н-08 Бориспіль-Маріуполь)", - сказано у повідомленні.

Крім того, такі обмеження діють:

Львівська область - з 08:30 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево - Львів на ділянці Львів-Рогатин (до границі області);

Івано-Франківська область - з 08:00 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево - Львів на ділянці Рогатин-Львів (до границі області);

Закарпатська область - з 06:15 11.02.2021, на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) на а/д М-06 Київ - Чоп;

Черкаська область - з 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Київ-Одеса, на а/д Р-01 Київ-Знам’янка, на а/д Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) - м. Маріуполь у межах області;

Рівненська область - з 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Київ - Чоп - у межах області.

До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучили близько 1 тис. 600 осіб та 1 тис. 200 од. техніки.

Підрозділи ДСНС з початку негоди допомогли вивільнити зі снігових заметів 550 транспортних засобів (з них 16 карет швидкої та 23 автобуси) та надали допомогу 868 особам.