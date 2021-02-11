Через снігопад в'їзд вантажівок обмежили в Києві і п'яти областях

Через снігопад в Україні в'їзд вантажівок обмежили в Києві й п'яти областях. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Черкаську та Рівненську області.
Cтаном на 10:00 спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Закарпатській та Чернівецькій - невеликий сніг з дощем.
"За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено", - вказано у повідомленні.
Обмеження в'їзду великовагового автотранспорту необхідне, щоб забезпечити ефективну роботу дорожньої снігоприбиральної техніки.
"Київ - з 7:00 11.02.2021 продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків,
М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка,
Н-08 Бориспіль-Маріуполь)", - сказано у повідомленні.
Крім того, такі обмеження діють:
До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучили близько 1 тис. 600 осіб та 1 тис. 200 од. техніки.
Підрозділи ДСНС з початку негоди допомогли вивільнити зі снігових заметів 550 транспортних засобів (з них 16 карет швидкої та 23 автобуси) та надали допомогу 868 особам.
Нагадаємо, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Зараз в областях країни продовжують йти снігопади різної інтенсивності.
Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві введено оперативне становище для транспорту через снігопади.