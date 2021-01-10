Из-за снегопада в Японии пострадали 76 человек

По меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов. Снегопады охватили побережье Японского моря.

Об этом сообщает NHK.

По его данным, большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

Как сообщается, руководство префектуры Фукуи попросило военных помочь с ликвидацией автомобильного затора, в котором из-за снегопада застряло более 500 транспортных средств.

Непогода в Японии продолжается с середины текущей недели. Ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.

Напомним, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных циклоном "Филомена", уже стало четыре человека. Ранее было известно о двух погибших.

Ранее стало известно, что мощный снегопад парализовал столицу Испании Мадрид. В результате непогоды в городе погибли два человека. Было запрещено движение грузового транспорта во всем регионе Мадрид. В целом на севере Испании был зафиксирован рекордный температурный минимум.