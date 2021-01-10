Через снігопад в Японії постраждали 76 осіб

Щонайменше один житель Японії загинув, ще 76 постраждали через снігопади. Снігопади охопили узбережжя Японського моря.

Про це повідомляє NHK.

За його даними, більшість інцидентів пов'язано з падінням снігового наста з дахів і дерев, а також з подіями, що виникли під час прибирання снігу.

Як повідомляється, керівництво префектури Фукуї попросило військових допомогти з ліквідацією автомобільного затору, в якому через снігопад застрягло понад 500 транспортних засобів.

Негода в Японії триває з середини поточного тижня. Раніше через снігопади місцеві авіакомпанії скасували понад 500 запланованих рейсів.

Нагадаємо, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних циклоном "Філомена", вже стало чотири людини. Раніше було відомо про двох загиблих.

Раніше стало відомо, що потужний снігопад паралізував столицю Іспанії Мадрид. В результаті негоди в місті загинули дві людини. Було заборонено рух вантажного транспорту у всьому регіоні Мадрид. В цілому на півночі Іспанії був зафіксований рекордний температурний мінімум.