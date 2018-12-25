ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В "Борисполе" застряли более 170 туристов

Новости » Общество    25.12.2018 - 13:33
В "Борисполе" застряли более 170 туристов
Фото: аэропорт "Борисполь" (УНИАН)

Украинские туристы с ночи ожидают вылет в Египет

В аэропорту "Борисполь" застряли более 170 туристов, которые с ночи не могут вылететь в Египет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что, по словам одного из пассажиров, рейс переносили уже пять раз из-за погодных условий, отсутствия самолета и по другим причинам. Самолет с туристами должен был вылететь еще около трех часов утра, однако пассажиров только ближе к 08:00 пустили в зону вылета.

Отметим, по последним данным онлайн-табло, рейс Bravo Airways в Шарм-эль-Шейх должен был вылететь в 13:15, однако до сих пор статус рейса находится на отметке "регистрация".

Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" вводит временное ограничение на получение импортных грузов на терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов. Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года.

Отметим, в этом году авиакомпания Bravo Airways не впервые попадает в такие ситуации. В октябре из Египта в Украину вторые сутки не могли вылететь 150 туристов. Также подобные инциденты были зафиксированы летом.

 

Турагенты назвали условия подорожания отдыха в Египте
Новости Украины ЕгипетБориспольтуристы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь