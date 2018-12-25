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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 09:18
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине до 27 декабря прогнозируются снегопады

В Украине сегодня, 25 декабря, ожидаются снегопады, местами метели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в целом по стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. Также ожидаются метели, на дорогах местами гололедица.

Сильный снег прогнозируется в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях. В Киеве 25 декабря умеренный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Прирост снежного покрова составит 5-10 см.

В Киевской области 25 декабря снег (местами сильный), порывы ветра 15-20 м/с, метели.

26-27 декабря на большей части Украины также ожидаются снегопады, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду ночью до -10, днем до -6. Днем на юге и западе прогнозируется повышение дневной температуры воздуха до +3.

В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила более сотни населенных пунктов. Больше всего пострадали Днепропетровская и Кировоградская области.

 

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
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