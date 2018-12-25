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Через снігопад у Полтаві скасовують автобусні рейси

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 14:01
Через снігопад у Полтаві скасовують автобусні рейси
Фото: негода в Полтавській області (poltava.dsns.gov.ua)

Полтаву та область засипає снігом

У Полтаві через снігопад 25 грудня скасували низку обласних і міжобласних автобусних рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт kolo.news.

Повідомляється, що через складні погодні умови автовокзал Полтави скасував більшу частину міжміських і міжобласних рейсів. Зокрема, з ранку скасували рейси у напрямку Кременчука, Гадяча, Чернігова, Ромен, Лохвиці та інших міст Полтавської та сусідніх областей. Більшість автобусних рейсів з автовокзалу скасували через нерозчищені дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" застрягли більше 170 туристів, які з ночі не можуть вилетіти в Єгипет. За словами одного з пасажирів, рейс переносили вже п'ять разів через погодні умови, відсутність літака та з інших причин.

Зазначимо, сьогодні синоптики попередили про погіршення погоди практично не всій території України. Зокрема, сильний сніг прогнозується в Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. В цілому по країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями до 25-28 м/с.

 

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Теми: Негода в Україні
Новини України ПолтаваснегавтобусСнігопад
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