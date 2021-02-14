Снегопад на западе и до -11 днем: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех западных областях ожидается снег, температура воздуха днем от -1 до -9, ночью от -6 до -12. На севере переменная облачность, днем от -3 до -11, ночью от -12 до -14.

В центральной части без осадков, днем от -5 до -9, ночью от -12 до -14. На востоке днем от -6 до -10, ночью от -11 до -13.

В южных областях Украины тоже переменная облачность, днем от -2 до -5, ночью от -8 до -13. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня без осадков. Температура воздуха днем составит от -5 до -7, а ночью от -12 до -14. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.