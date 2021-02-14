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Снігопад на заході і до -11 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 14 лютого, погода в Україні буде морозною. Опади у вигляді снігу очікуються лише у західних областях, в інших регіонах мінлива хмарність без опадів.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

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Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх західних областях очікується сніг, температура повітря вдень від -1 до -9, вночі від -6 до -12. На півночі мінлива хмарність, вдень від -3 до -11, вночі від -12 до -14.

В центральній частині без опадів, вдень від -5 до -9, вночі від -12 до -14. На сході вдень від -6 до -10, вночі від -11 до -13.

У південних областях України теж мінлива хмарність, вдень від -2 до -5, вночі від -8 до -13. У Криму вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -5 до -7.

Погода у Києві

У Києві та області без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -5 до -7, а вночі від -12 до -14. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як регіони України справляються з наслідками снігопадів, які цього тижня призвели, зокрема, до транспортного колапсу.

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