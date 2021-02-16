UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снегопад в Украине: Ровенская область сняла ограничения на транспорт

Автор: РБК-Украина

Ровенская область сняла ограничения на движение транспорта, которое было введено в связи со снегопадами. На данный момент проезд по дорогам обеспечен.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укравтодора".

Сообщается, что ограничения сняли с 12:00, проезд обеспечен по всей дорожной сети региона. Продолжается расчистка дорог с малой интенсивностью движения.

В то же время, по данным ГСЧС, ограничения на дорогах остаются:

  • Волынская область - на трассе Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно, Т-03-05 Шацк-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).
  • Ивано-Франковская область - на трассе Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка).

Напомним, сегодня утром из-за снегопадов в трех областях оставалось ограниченным движение на дорогах.

Согласно прогнозам украинских синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни будет морозной. В частности, завтра на западе и местами на север и в центре страны ожидаются снегопады, ночью столбики термометров опустятся до -22.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрРовенская областьСнегопад
Читайте также
До 30 см снега в Кировоградской области и сильный мороз: погода не улучшается
Прогноз погоды