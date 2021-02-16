ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снігопад в Україні: Рівненська область зняла обмеження на транспорт

Новость на русском → Рівненська область , Вівторок 16 лютого 2021 14:36
Снігопад в Україні: Рівненська область зняла обмеження на транспорт Фото: снігопад в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рівненська область зняла обмеження на рух транспорту, яке було введено в зв'язку зі снігопадами. На даний момент проїзд дорогами забезпечено.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укравтодора".

Повідомляється, що обмеження зняли з 12:00, проїзд забезпечено по всій дорожній мережі регіону. Триває розчищення доріг з малою інтенсивністю руху.

У той же час, за даними ДСНС, обмеження на дорогах залишаються:

  • Волинська область - на трасі Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка).
  • Івано-Франківська область - на трасі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка).

Нагадаємо, сьогодні вранці через снігопади в трьох областях залишався обмеженим рух на дорогах.

Згідно з прогнозами українських синоптиків, погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Зокрема, завтра на заході та місцями на півночі і в центрі країни очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Гідрометцентр Рівненська область Снігопад
NEWS
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні