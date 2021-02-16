Снігопад в Україні: Рівненська область зняла обмеження на транспорт
Фото: снігопад в Україні (РБК-Україна)
Рівненська область зняла обмеження на рух транспорту, яке було введено в зв'язку зі снігопадами. На даний момент проїзд дорогами забезпечено.
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укравтодора".
Повідомляється, що обмеження зняли з 12:00, проїзд забезпечено по всій дорожній мережі регіону. Триває розчищення доріг з малою інтенсивністю руху.
У той же час, за даними ДСНС, обмеження на дорогах залишаються:
- Волинська область - на трасі Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка).
- Івано-Франківська область - на трасі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка).
Нагадаємо, сьогодні вранці через снігопади в трьох областях залишався обмеженим рух на дорогах.
Згідно з прогнозами українських синоптиків, погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Зокрема, завтра на заході та місцями на півночі і в центрі країни очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.