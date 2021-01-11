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Снегопад в Японии: число жертв и пострадавших возросло

Автор: Юлия Струк

В Японии продолжаются сильные снегопады. Вследствие непогоды погибли уже восемь человек и пострадали более 270.

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Об этом сообщает NHK.

По состоянию на 5 часов утра понедельника в городе Тояма зафиксировали 120 сантиметров снега, 100 сантиметров в городе Фукуи и 63 сантиметра в городе Ниигата.

Отмечается, что количество накопленного снега более чем в два раза превышало среднее количество для этого времени года в этих двух префектурах, а также в Исикаве и Фукуи.

Метеорологическое агентство призывает граждан не выходить на улицу без необходимости. Сегодня снегопады продолжатся. К ликвидации последствий непогоды привлечены отряды Сил самообороны страны.

Напомним, вчера стало известно, что по меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов. Большинство инцидентов было связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

Как писало РБК-Украина, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных циклоном "Филомена", уже стало четыре человека. Ранее было известно о двух погибших.

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Новости Украины погибшиеЯпонияСнегопад