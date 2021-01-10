ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Из-за снегопада в Японии пострадали 76 человек

Токио, Воскресенье 10 января 2021 10:27
Из-за снегопада в Японии пострадали 76 человек
Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По меньшей мере один житель Японии погиб, еще 76 пострадали из-за снегопадов. Снегопады охватили побережье Японского моря.

Об этом сообщает NHK.

По его данным, большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

Как сообщается, руководство префектуры Фукуи попросило военных помочь с ликвидацией автомобильного затора, в котором из-за снегопада застряло более 500 транспортных средств.

Непогода в Японии продолжается с середины текущей недели. Ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.

Напомним, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных циклоном "Филомена", уже стало четыре человека. Ранее было известно о двух погибших.

Ранее стало известно, что мощный снегопад парализовал столицу Испании Мадрид. В результате непогоды в городе погибли два человека. Было запрещено движение грузового транспорта во всем регионе Мадрид. В целом на севере Испании был зафиксирован рекордный температурный минимум.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ЯпонияСнегопад

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь