Снегопад и мороз до -4 днем: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Они сообщили, что в Украине будут снегопады в западных и северных областях, а также морозы до -4 градусов днем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня ожидаются снегопады в западных и северных областях. На другой территории Украины - переменная облачность. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1-4, а ночью -3-8,
- на севере днем 0-3, а ночью-3-5,
- на востоке днем -3 + 1, а ночью-6-8,
- на юге днем -1 + 2, а ночью-3-7,
- в центре днем 0-3, а ночью -3-7.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит 0-2, а ночью -3-5.