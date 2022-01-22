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Снегопад и мороз до -4 днем: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 22 января 2022 07:00
Снегопад и мороз до -4 днем: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Они сообщили, что в Украине будут снегопады в западных и северных областях, а также морозы до -4 градусов днем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня ожидаются снегопады в западных и северных областях. На другой территории Украины - переменная облачность. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1-4, а ночью -3-8,
  • на севере днем 0-3, а ночью-3-5,
  • на востоке днем -3 + 1, а ночью-6-8,
  • на юге днем -1 + 2, а ночью-3-7,
  • в центре днем 0-3, а ночью -3-7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит 0-2, а ночью -3-5.

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