Снігопад та мороз до -4 вдень: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Вони повідомили, що в Україні будуть снігопади у західних та північних областях, а також морози до -4 градуси вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні очікуються снігопади у західних та північних областях. На іншій території України - мінлива хмарність. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1-4, а вночі -3-8,
- на півночі вдень 0-3, а вночі -3-5,
- на сході вдень -3+1, а вночі -6-8,
- на півдні вдень -1+2, а вночі -3-7,
- у центрі вдень 0-3, а вночі -3-7.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні снігопад. Температура повітря вдень складе 0-2, а вночі -3-5.