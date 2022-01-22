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Снігопад та мороз до -4 вдень: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 22 січня 2022 07:00
Снігопад та мороз до -4 вдень: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Вони повідомили, що в Україні будуть снігопади у західних та північних областях, а також морози до -4 градуси вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні очікуються снігопади у західних та північних областях. На іншій території України - мінлива хмарність. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1-4, а вночі -3-8,
  • на півночі вдень 0-3, а вночі -3-5,
  • на сході вдень -3+1, а вночі -6-8,
  • на півдні вдень -1+2, а вночі -3-7,
  • у центрі вдень 0-3, а вночі -3-7.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні снігопад. Температура повітря вдень складе 0-2, а вночі -3-5.

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