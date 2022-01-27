Снегопад по всей Украине и легкое потепление: погода на завтра

Завтра, 28 января, по всей Украине будут ожидаться осадки в виде снега. Однако, в некоторых регионах температура воздуха будет теплее, чем вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня во всех регионах Украины будет ожидаться снег. Температура воздуха составит:
Фото: погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня погода, как и в других регионах будет ожидаться снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +2, а ночью - от -1 до +1.
Фото: погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)