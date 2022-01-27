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Снегопад по всей Украине и легкое потепление: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 28 января, по всей Украине будут ожидаться осадки в виде снега. Однако, в некоторых регионах температура воздуха будет теплее, чем вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня во всех регионах Украины будет ожидаться снег. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +1;
  • на севере днем от 0 до -2, а ночью - от -1 до 5;
  • на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -7 до -9;
  • на юге днем от +1 до +3, а ночью - от -1 до -3;
  • в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -1 до -3.

Фото: погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня погода, как и в других регионах будет ожидаться снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +2, а ночью - от -1 до +1.

Фото: погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)

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Погода в Украине