Снігопад по усій Україні та легке потепління: погода на завтра

Завтра, 28 січня, по усій Україні очікуватимуться опади у вигляді снігу. Однак, в деяких регіонах температура повітря буде теплішою, ніж вчора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в усіх регіонах України очікуватиметься сніг. Температура повітря складатиме:
Фото: погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня погода, як і в інших регіонах очікуватиметься сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +2, а вночі - від -1 до +1.
Фото: погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)