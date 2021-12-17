Снег на западе и незначительные морозы: прогноз погоды на завтра
В субботу, 18 декабря, на западе Украины прогнозируется снег. При этом температура воздуха по всей территории страны будет колебаться в пределах -1 +2 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Завтра ночью и днем в западных областях прогнозируется снег. При этом на остальной территории Украины будет без осадков.
Также прогнозируется сильный ветер до 5-10 м/с.
Почти во всех регионах Украины температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -1 +2 градуса. Однако на юге температура днем поднимется до +1 +4 градусов.
Погода в Киеве
В субботу ночью в столице ожидается снег, однако днем уже будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.
Температура воздуха в Киеве ночью и днем составит от -1 до +1.