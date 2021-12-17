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Снег на западе и незначительные морозы: прогноз погоды на завтра

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Пятница 17 декабря 2021 20:00
Снег на западе и незначительные морозы: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра снег на западе и незначительные морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 18 декабря, на западе Украины прогнозируется снег. При этом температура воздуха по всей территории страны будет колебаться в пределах -1 +2 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью и днем в западных областях прогнозируется снег. При этом на остальной территории Украины будет без осадков.

Также прогнозируется сильный ветер до 5-10 м/с.

Почти во всех регионах Украины температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -1 +2 градуса. Однако на юге температура днем поднимется до +1 +4 градусов.

Снег на западе и незначительные морозы: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В субботу ночью в столице ожидается снег, однако днем уже будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем составит от -1 до +1.

Снег на западе и незначительные морозы: прогноз погоды на завтра

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