Сніг на заході і незначні морози: прогноз погоди на завтра
У суботу, 18 грудня, на заході України прогнозується сніг. При цьому температура повітря по всій території країни коливатиметься в межах -1 + 2 градуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра вночі та вдень у західних областях прогнозується сніг. При цьому на решті території України буде без опадів.
Також прогнозується сильний вітер до 5-10 м / с.
Майже у всіх регіонах України температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах -1 +2 градуси. Однак на півдні температура вдень підніметься до +1 +4 градусів.
Погода в Києві
У суботу вночі в столиці очікується сніг, проте вдень вже буде без опадів. Також очікується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура повітря в Києві вночі та вдень становитиме від -1 до +1.