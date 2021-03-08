UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снег на западе и +7 на юге: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 8 марта, на западе Украины ожидается снег, а на остальной территории - мокрый снег. В южных областях будет без осадков, температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на Закарпатье, Буковине, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черниговской областях ожидается снег.

В Житомирской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской прогнозируется мокрый снег. При этом на юге будет солнечно и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +0 до +5, а ночью она составит от -5 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -1 до +3 градуса, а ночью от -4 до 0.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от 0 до +7, а ночью столбики термометров покажут 0 -3 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +1 до +3, а ночью от -3 до 0 градусов.

Напомним, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

Кроме того, на этой неделе в Украине ожидается прохладная погода, но ближе к выходным возможно повышение температуры воздуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентр
Читайте также
Львов засыпало снегом, а север предупредили об осадках: в Украину вернулась зима
На Украину надвигается сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение
Прогноз погоды