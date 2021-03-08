RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сніг на заході та +7 на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 8 березня, на заході України очікується сніг, а на решті території - мокрий сніг. У південних областях буде без опадів, температура повітря прогріється до +7 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на Закарпатті, Буковині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернігівській областях очікується сніг.

У Житомирській, Вінницькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській прогнозується мокрий сніг. При цьому на півдні буде сонячно і без опадів.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +0 до +5, а вночі вона становитиме від -5 до 0.

У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від -1 до +3 градуси, а вночі від -4 до 0.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від 0 до +7, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0 -3 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +1 до +3, а вночі від -3 до 0 градусів.

Нагадаємо, у березні в Україні буде мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами". Середньомісячна температура очікується від 0 до +6 градусів. При цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

Крім того, на цьому тижні в Україні очікується прохолодна погода, але ближче до вихідних можливе підвищення температури повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентр
Читайте також
Львів засипало снігом, а північ попередили про опади: в Україну повернулася зима
На Україну насувається сильний вітер. Оголошено штормове попередження
Прогноз погоди