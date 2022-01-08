Снег на западе и до +5 днем: погода на сегодня

Погода в регионах

На западе Украины местами выпадет снег, без осадков в Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях. Днем от -1 до +2, ночью от -4 до -9.

На севере сухо и малооблачно, днем от -2 до +2, ночью от -5 до -8. На востоке днем от 0 до -3, ночью от -7 до -13. В центральной части днем от -1 до +1, ночью от -5 до -8.

На юге страны днем -1 до +4, ночью от -3 до -7, в Одесской области ожидаются дожди. В Крыму днем до +5.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице Украины днем сегодня без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -8. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве