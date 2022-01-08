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Сніг на заході і до +5 вдень: погода на сьогодні

Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні сьогодні, 8 січня 2022 року, буде переважно сухою. Опади очікуються тільки на заході та півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України місцями випаде сніг, без опадів у Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях. Вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -9.

На півночі сухо і малохмарно, вдень від -2 до +2, вночі від -5 до -8. На сході вдень від 0 до -3, вночі від -7 до -13. У центральній частині вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -8.

На півдні країни вдень -1 до + 4, вночі від -3 до -7, в Одеській області очікуються дощі. У Криму вдень до +5.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України вдень сьогодні без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -8. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди на всі різдвяні вихідні.

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Погода в Україні