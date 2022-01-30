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Снег по всей стране и до +5 днем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Александр Мороз

Погода в Украине сегодня, 30 января, будет преимущественно снежной. На юге местами ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе днем ожидается мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -6. В Закарпатской области днем до +4.

На севере тоже мокрый снег, днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6. В центральной части днем от -1 до +2, ночью от -3 до -7. На востоке днем от -2 до +1, ночью от -2 до -6.

В южных регионах местами мокрый снег с дождем, днем от 0 до +4, ночью от -3 до -5. Теплее всего будет в Крыму - до +5.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее сообщалось о штормовом предупреждении до конца месяца, в ближайшие дни также ожидается сильный ветер по всей стране.

Кроме того, Карпаты снова засыпает снегом, и спасатели заявили, что есть угроза схождения лавин.

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Погода в Украине