Сніг по всій країні та до +5 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході вдень очікується мокрий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -6. У Закарпатській області вдень до +4.

На півночі теж мокрий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6. У центральній частині вдень від -1 до + 2, вночі від -3 до -7. На сході вдень від -2 до +1, вночі від -2 до -6.

У південних регіонах місцями мокрий сніг з дощем, вдень від 0 до +4, вночі від -3 до -5. Найтепліше буде в Криму - до +5.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України сьогодні мокрий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві