Украину накроют снегопады и сильный ветер. Непогода будет до конца месяца

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Завтра ожидается сильный ветер по всей стране и сильные снегопады.

Сообщается, что 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и метели, на дорогах гололедица.

Завтра, 30 января, в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях будет значительный снег (I уровень опасности желтый).

В Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.