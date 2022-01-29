Украину накроют снегопады и сильный ветер. Непогода будет до конца месяца
Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. Завтра ожидается сильный ветер по всей стране и сильные снегопады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и метели, на дорогах гололедица.
Завтра, 30 января, в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях будет значительный снег (I уровень опасности желтый).
В Киеве и области 30-31 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодня было объявлено штормовое предупреждение в Киеве, скорость ветра достигает 18 метров в секунду.
Также сообщалось, что Карпаты снова засыпает снегом, есть угроза схождения лавин.