Снег по всей стране и до +5 днем: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 30 января, будет преимущественно снежной. На юге местами ожидается мокрый снег с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Погода в регионах
На западе днем ожидается мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -6. В Закарпатской области днем до +4.
На севере тоже мокрый снег, днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6. В центральной части днем от -1 до +2, ночью от -3 до -7. На востоке днем от -2 до +1, ночью от -2 до -6.
В южных регионах местами мокрый снег с дождем, днем от 0 до +4, ночью от -3 до -5. Теплее всего будет в Крыму - до +5.
Фото: погода в регионах
Погода в Киеве
В столице Украины сегодня мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Киеве
Напомним, ранее сообщалось о штормовом предупреждении до конца месяца, в ближайшие дни также ожидается сильный ветер по всей стране.
Кроме того, Карпаты снова засыпает снегом, и спасатели заявили, что есть угроза схождения лавин.