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Сніг по всій країні та до +5 вдень: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 30 січня 2022 07:00
Сніг по всій країні та до +5 вдень: прогноз погоди на сьогодні Фото: по всій країні очікується сніг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Погода в Україні сьогодні, 30 січня, буде переважно сніжною. На півдні місцями очікується мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході вдень очікується мокрий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -6. У Закарпатській області вдень до +4.

На півночі теж мокрий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6. У центральній частині вдень від -1 до + 2, вночі від -3 до -7. На сході вдень від -2 до +1, вночі від -2 до -6.

У південних регіонах місцями мокрий сніг з дощем, вдень від 0 до +4, вночі від -3 до -5. Найтепліше буде в Криму - до +5.

Сніг по всій країні та до +5 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України сьогодні мокрий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Сніг по всій країні та до +5 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося про штормове попередження до кінця місяця, найближчими днями також очікується сильний вітер по всій країні.

Крім того, Карпати знову засипає снігом, і рятувальники заявили, що є загроза сходження лавин.

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