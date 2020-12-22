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Снег и туман: в Украине ухудшилась погода

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 декабря, в Украине наблюдается ухудшение погодных условий. Дорожники сообщили о снеге и туманах.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, небольшой снег выпадает в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, где выпало до 4 см. В Киевской и Ивано-Франковской областях ожидаются туманы. На остальной территории будет без осадков.

В ведомстве отмечают, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в западных областях Украины ожидаются дожди, а на востоке и юге будет идти снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -5 до +5 градусов, однако ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.

Кроме того, в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

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