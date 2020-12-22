ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сніг та туман: в Україні погіршилась погода

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 23 грудня, в Україні спостерігається погіршення погодних умов. Дорожники повідомили про сніг та тумани.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, невеликий сніг випадає в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, де випало до 4 см. У Київській та Івано-Франківській областях очікуються тумани. На решті території буде без опадів.

У відомстві зазначають, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні у західних областях України очікуються дощі, а на сході та півдні буде йти сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -5 до +5 градусів, однак вночі у деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10.

Крім того, в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода