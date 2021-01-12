Снег и туман: какая сейчас погода в Украине

Фото: снег (РБК-Украина)

Погода в Украине утром 12 января облачная. Местами небольшой снег, в Донецкой, Черновицкой, Хмельницкой и на Закарпатье, а также туман в Винницкой и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Средняя температура воздуха в западных и восточных областях -2-6, северных, центральных и южных -1-4, в Одесской области -5+4.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдаются осадки мокрое, в Днепропетровской области местами гололедица в остальных областях - сухое. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Напомним, под конец недели в Украине резко изменится погода, синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады.

Отметим, что погода в Украине вскоре серьезно изменится с приходом сильных морозов. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах термометры покажут до -20 градусов.

Также сообщалось, что в Украину идут морозы и мокрый снег. Синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год, 14 января.