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Сніг та туман: яка зараз погода в Україні

Київ, Вівторок 12 січня 2021 08:12
Сніг та туман: яка зараз погода в Україні
Фото: сніг (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Україні зранку 12 січня хмарна. Місцями невеликий сніг в Донецькій, Чернівецькій, Хмельницькій та на Закарпатті, а також туман в Вінницькій та Одеській областях.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Середня температура повітря в західних та східних областях -2-6, північних, центральних та південних -1-4, в Одеській області -5+4.

Покриття на дорогах державного значення в областях де спостерігаються опади мокре, Дніпропетровській області місцями ожеледиця в решти областей - сухе. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Нагадаємо, під кінець тижня в Україні різко зміниться погода, синоптики прогнозують сильні морози та снігопади.

Зазначимо, погода в Україні незабаром серйозно зміниться з приходом лютих морозів. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах термометри покажуть до -20 градусів.

Також повідомлялось, що в Україну йдуть морози і мокрий сніг. Синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік, 14 січня.

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