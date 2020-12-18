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Снег, туман и дождь: водителей предупредили об ухудшении погоды

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 декабря, в большинстве областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Дорожники предупредили о снеге, дожде и туманах.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, снег выпадает в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях, где в ночное время суток выпало до 2 см снега. В западных и центральных областях ожидаются туманы. В Одесской, Ровенской, Сумской областях будет идти дождь.

В ведомстве отмечают, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, округленных участков и тому подобное. В областях проводят снегоочистительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу погода в Украине будет пасмурной, а температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +5, однако ночью преимущественно на всей территории страны ожидаются заморозки.

Также РБК-Украина писало, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря из-за сильного тумана.

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