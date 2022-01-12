За снег и сосульки придется заплатить. Предпринимателей в Киеве предупредили о штрафах

Инспекторы благоустройства Киева в среду, 12 января, внесли около полутысячи предписаний и составили почти 80 административных протоколов за некачественную очистку от снега и намерзаний. Предпринимателей заставят заплатить штраф за несвоевременную уборку до 1700 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Инспекторы благоустройства, которых в столице работает около 120, ежедневно усиленно контролируют состояние уборки улиц от снега и намерзаний. Сегодня с 8:00 инспекторы благоустройства внесли около 500 предписаний и составили до 80 админпротоколов за несвоевременное очищение города от последствий осадков", - заявил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

В частности, он отметил, что зима - это период усиленного контроля, поэтому, когда в городе сильные осадки, то инспекторы особенно тщательно проверяют, как продвигается уборка снега. Особое внимание инспекторов приковано к объектам социальной инфраструктуры: остановкам общественного транспорта, выходам из метро, ​​школ и садов, заведениям питания и торговле.

"В ближайшие дни сохранится морозная погода, поэтому возможно образование сосулек на крышах. Поставил задачу инспекции - внимательно контролировать уборку замерзаний, потому что это может быть очень травматично для прохожих. За отсутствие сигнальной ленты, ограждающей опасный участок - также предусмотрен штраф. Для предпринимателей - до 1700 грн", - резюмировал он.