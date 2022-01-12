За сніг і бурульки доведеться заплатити. Підприємців у Києві попередили про штрафи

Інспектори благоустрою Києва в середу, 12 січня, внесли близько півтисячі приписів і склали майже 80 адміністративних протоколів за неякісне очищення від снігу і накрижень. Підприємців змусять заплатити штраф за несвоєчасне прибирання до 1700 гривень.

"Інспектори благоустрою, яких у столиці працює близько 120, щодня посилено контролюють стан прибирання вулиць від снігу та накрижень. Сьогодні з 8:00 інспектори благоустрою внесли близько 500 приписів і склали до 80 адмінпротоколів за несвоєчасне очищення міста від наслідків опадів", - заявив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Зокрема, він зазначив, що зима - це період посиленого контролю, тому, коли в місті сильні опади, то інспектори особливо ретельно перевіряють, як просувається прибирання снігу. Особлива увага інспекторів прикута до об'єктів соціальної інфраструктури: зупинок громадського транспорту, виходів з метро, шкіл і садів, закладів харчування і торгівлі.

"Найближчими днями збережеться морозна погода, тому можливе утворення бурульок на дахах. Поставив завдання інспекції - уважно контролювати прибирання накрижень, тому що це може бути дуже травматично для перехожих. За відсутність сигнальної стрічки, що захищає небезпечну ділянку - також передбачений штраф. Для підприємців - до 1700 грн", - резюмував він.