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Снег и сильный ветер: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 15:06
Снег и сильный ветер: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине 7 апреля осложнятся погодные условия (УНИАН)
Автор: Инна Собора

Завтра, 7 апреля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Непогода будет наблюдаться в северных и большинстве центральных областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

В частности, ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Кроме того, 6-7 апреля, в связи со снегопадами на высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 6 апреля, ухудшится погода. На большей части страны прогнозировали сильный ветер.

Напомним, синоптики сообщали, что Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также штормовой ветер.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 на западе и до +14 на востоке и юге.

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