Снег и шедевр от Левандовски: "Динамо" дома уступило "Баварии" в ЛЧ

Поединок проходил под обильный снегопад, который накануне матча начался в Киеве. Но ни это, ни коронавирус немцев не остановили. Мюнхенцы уже на второй минуте создали опасность у ворот Бущана - Горецка стрелял практически с лини штрафной, но попал в своего же партнера. Но на 14-й минуте "Бавария" счет таки открыла. И все благодаря гению Левандовски. Поляк молниеносно отреагировал на отскок в штрафной "Динамо" и в падении через себя с отскоком от газона отправил мяч в сетку - 1:0. При такой игре поляка виноватого искать в этом голе, пожалуй, не стоит.

Киевляне сделали опасный выпад в середине тайма. Немцы пропустили быструю контратаку, в ходе которой сразу четыре игрока "Динамо" выбегали на одного защитника "Баварии", но передача Цыганкова на мокром газоне оказалась не точной, да и Нойер на выходе сыграл отлично, забрав мяч практически из-под ног Шкурина.

А спустя буквально пару минут уже Нойер чуть "привез". Вновь киевляне убежали в хорошую контратаку, Цыганков практически вошел в штрафную, но у него из-под ног мяч в подкате выбил Горецка. Круглый полетел в сторону ворот Нойера, который, пытаясь выбить ногой, махнул мимо. Но мяч предательски для киевлян угодил в штангу.

На 40-й минуте киевляне могли рассчитывать на пенальти - Буяльский ворвался в штрафную "Баварии" и упал после контакта с Эрнандесом. Но рефери поединка после консультаций с VAR ставить "точку" не стал.

И буквально сразу же киевляне пропустили атаку немцев, которая привела ко второму голу. Толиссо вывел Комана на свидание с Бущаном и француз четко шанс реализовал, пробив над кипером "бело-синих" - 2:0.

Во втором тайме уже на первых минутах киевляне могли один мяч отыграть. Шапаренко отлично обыгрался в штрафной с Буяльским и пробивал с хорошей позиции. На удар, несмотря на рикошет, среагировал Нойер, но мяч вновь оказался у Шапаренко, который с нескольких метров решил не пробивать в пустой угол, а отдать передачу на партнеров, которую уже ногами смог перехватить кипер "Баварии".

Но все же "Динамо" своего добилось. На 70-й минуте хозяева организовали отличную атаку, Миколенко отпасовал на Цыганкова, который вывел один на один с Нойером Гармаша. "Джокер" киевлян пробил сходу в "домик" немецкому киперу - 1:2. Это первый гол "Динамо" в этом розыгрыше ЛЧ.

Спустя еще три минуты "бело-синие" могли и сравнивать счет. Сидорчук неплохо поймал с лету мяч после подачи с углового, Нойер на удар среагировал, но отбил прямо на Буяльского. Тот пасовал вдоль на партнеров, но ни Гармаш, ни Цыганков попасть по мячу не смогли.

Еще два неплохих шанса имел Цыганков. Но сперва его удар с пределов штрафной прошел чуть мимо ближнего угла немецких ворот, а уже на последних минутах Горецка в подкате смог нейтрализовать, казалось, выход один в один для вингера "Динамо". В итоге очередное поражение для "Динамо", которые остаются на последнем месте с одним баллом. "Бавария" пока проблем в ЛЧ не имеет, выигрывал все 5 матчей с разницей голов +16.

Пока еще у киевлян шансы на третье место остаются. Для этого в последнем туре необходимо обыгрывать в Португалии "Бенфику" и надеяться, что сегодня "орлы" не возьмут очков в матче с "Барселоной". Их очная встреча начнется сегодня в 22:00.

"ДИНАМО" - "БАВАРИЯ" 1:2

Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 42

"Динамо": Бущан - Кендзера (Караваев, 76), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46) - Шкурин (Гармаш, 46)

"Бавария": Нойер - Павар, Ньянзу (Тилльман, 85), Эрнендес (Сарр, 46), Дэвис - Горецка, Толиссо - Сане (Ричардс, 88), Мюллер, Коман (Рока, 67) - Левандовски