Сніг і шедевр від Левандовскі: "Динамо" вдома поступилося "Баварії" в ЛЧ

Поєдинок проходив під рясний снігопад, який напередодні матчу почався в Києві. Але ні це, ні коронавірус німців не зупинили. Мюнхенці вже на другій хвилині створили небезпеку біля воріт Бущана - Горецька стріляв практично з лінії штрафного майданчика, але влучив у свого ж партнера. Але на 14-й хвилині "Баварія" рахунок таки відкрила. І все завдяки генію Левандовскі. Поляк блискавично відреагував на відскок у штрафному майданчику "Динамо" і в падінні через себе з відскоком від газону відправив м'яч у сітку - 1:0. При такій грі поляка винного Шукати в цьому голі, мабуть, не варто.

Кияни зробили небезпечний випад в середині тайму. Німці пропустили швидку контратаку, в ході якої відразу чотири гравці "Динамо" вибігали на одного захисника "Баварії", але передача Циганкова на мокрому газоні виявилася не точною, та й Нойєр на виході зіграв відмінно, забравши м'яч практично з-під ніг Шкуріна.

А через буквально пару хвилин вже Нойєр трохи "привіз". Знову кияни втекли в хорошу контратаку, Циганков практично увійшов до штрафного майданчика, але у нього з-під ніг м'яч у підкаті вибив Горецька. Круглий полетів у бік воріт Нойєра, який, намагаючись вибити ногою, махнув повз. Але м'яч зрадницьки для киян влучив у штангу.

На 40-й хвилині кияни могли розраховувати на пенальті - Буяльський увірвався в штрафну "Баварії" і впав після контакту з Ернандесом. Але рефері поєдинку після консультацій з VAR ставити одинадцятиметровий не став.

І буквально відразу ж кияни пропустили атаку німців, яка привела до другого голу. Толіссо вивів Комана на побачення з Бущаном і француз чітко шанс реалізував, пробивши над кіпером "біло-синіх" - 2:0.

У другому таймі вже на перших хвилинах кияни могли один м'яч відіграти. Шапаренко відмінно обігрався в штрафному з Буяльським і пробивав з хорошої позиції. На удар, попри рикошет, зреагував Нойєр, але м'яч знову опинився у Шапаренка, який з декількох метрів вирішив не пробивати в порожній кут, а віддати передачу на партнерів, яку вже ногами зміг перехопити кіпер "Баварії".

Але все ж "Динамо" свого домоглося. На 70-й хвилині господарі організували відмінну атаку, Миколенко відпасував на Циганкова, який вивів віч-на-віч з Нойєром Гармаша. "Джокер" киян пробив відразу в "будиночок" німецькому кіперу - 1:2. Це перший гол "Динамо" у цьому розіграші ЛЧ.

Через ще три хвилини "біло-сині" могли і порівнювати рахунок. Сидорчук непогано зловив з льоту м'яч після подачі з кутового, Нойєр на удар зреагував, але відбив прямо на Буяльського. Той пасував уздовж на партнерів, але ні Гармаш, ні Циганков потрапити по м'ячу не змогли.

Ще дві непогані нагоди мав Циганков. Але спершу його удар з меж штрафного пройшов трохи повз ближнього кута німецьких воріт, а вже на останніх хвилинах Горецька в підкаті зміг нейтралізувати, здавалося, вихід один в один для вінгера "Динамо". У підсумку чергова поразка для "Динамо", які залишаються на останньому місці з одним балом. "Баварія" поки проблем в ЛЧ не має, вигравав всі 5 матчів з різницею голів +16.

Поки що у киян шанси на третє місце залишаються. Для цього в останньому турі необхідно обігравати в Португалії "Бенфіку" і сподіватися, що сьогодні "орли" не візьмуть очок у матчі з "Барселоною". Їх очна зустріч розпочнеться сьогодні о 22:00.

"ДИНАМО" - "БАВАРІЯ" 1:2

Гармаш, 70-Левандовскі, 14, Коман, 42

"Динамо": Бущан-Кендзера (Караваєв, 76), Забарний, Сирота, Миколенко-Сидорчук, Шапаренко-Циганков, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 46) - Шкурін ( Гармаш, 46)

"Баварія": Нойер-Павар, Ньянзу (Тілльман, 85), Ернендес (Сарр, 46), Девіс-Горецька, Толіссо-Сане (Річардс, 88), Мюллер, Коман (Рока, 67) - Левандовскі