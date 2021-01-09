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Снег на севере и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 9 январе будет преимущественно сухой, но в некоторых регионах ожидаются снегопады и мокрый снег с дождем. Дневная температура поднимется до +3.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Погода в регионах

Сегодня на западе, юге и в центре Украины преимущественно облачно и без осадков. В западных регионах днем от -2 до +3, ночью от 0 до -7. На юге днем от -1 до +3, ночью от -1 до +1, на Крымском полуострове днем до +6.

В центральной части днем и ночью от -1 до +1. При этом в Полтавской области возможен снег, а в Запорожской и Крыму - мокрый снег с дождем. На востоке Украины прогнозируют мокрый снег с дождем, днем от -2 до +2, ночью от -1 до +1.

В северных регионах преимущественно снег, днем и ночью здесь будет от -1 до +1.

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Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно, осадков не ожидается. Днем в столице от -1 до +1, ночью тоже от -1 до +1.

Напомним, вчера в результате непогоды в Украине были обесточены 85 населенных пунктов в шести областях.

Больше всего от снегопадов и сильных порывов ветра, которые привели к срабатыванию защиты линий электропередач, пострадали Житомирская и Киевская области. В остальных регионах обесточило в общей сложности 20 населенных пунктов.

Прогноз погоды
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